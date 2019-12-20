Член экипажа турецкого сухогруза в Индийском океане убил капитана

Член экипажа турецкого сухогруза İnce Karadeniz, находившегося в водах Индийского океана, нанес ножевое ранение капитану судна, после чего потерпевший Бора Эшки скончался, передает Haberturk.

Сообщатся, что тот же моряк, имя которого не упоминается, ранил двух других членов экипажа, состояние которых оценивается как критическое.

«Нападавший был обезврежен другими членами экипажа», - сообщает издание.

О других деталях и о причине инцидента не сообщается.