Тамилла Алиева, собкор 12:59

20 декабря в рамках проекта «Халг Аманаты» в Головном офисе Халг Банка было предствлено девятнадцатое издание – художественный альбом «Таги Тагиев. Живопись и графика». В альбом вошли работы, охватившие все периоды творчества мастера. В художественной галерее на 16 этаже банка организована выставка работ художника. На презентации присутствовали представители азербайджанской творческой интеллигенции, банковского сектора, общественные деятели, представители науки и средств массовой информации. * * * Таги Азизага оглу Тагиев родился 7 ноября 1917-го года в Баку, в семье именитого ювелира. После завершения учебы в Азербайджанском государственном художественном техникуме, в 1940-41 годах продолжил обучение в Московском художественном институте. * * *

Вечер открыла заслуженная артистка республики Диляра Селим. Она отметила, что Халг Банк взял на себя благородную миссию и через проект «Халг Аманаты» уже много лет осуществляет ценную работу по сохранению и передаче будущим поколениям культурного наследия и духовных ценностей нашего народа. Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, академик Омар Эльдаров, которому сегодня исполняется 92 года, выразил благодарность создателям альбома и сказал, что получил колоссальное удовольствие от увиденного. Он отметил, что Таги Тагиев был гениальным мастером своего времени и сегодняшняя экспозиция - всего лишь капля в море его безграничного таланта. «Его работы всегда производили неизгладимое воздействие на человека. Искусство проверяется временем, а время работает на него, я вас всех поздравляю с этим знаменательным событием», - закончил свою речь корифей Азербайджанского скульптурного искусства.

По словам автора текста альбома, доктора философии в области искусствоведения Ширин Меликовой, Таги Тагиев является корифеем Азербайджанской живописи, оставившим большой след в истории изобразительного искусства. Племянник художника Ильхам Исмаилов со слезами на глазах поделился теплыми воспоминаниями о своем дяде и выразил глубокую благодарность проекту «Халг Аманаты» за столь ценный подарок. Сын мастера, художник Акрам Тагиев поблагодарил от имени семьи всех, кто работал над альбомом, и отметил значимость проекта «Халг Аманаты» для азербайджанской культуры. «У меня есть все альбомы, изданные в рамках этого великолепного проекта, и я безмерно рад, что на этой полке появился еще альбом моего отца», - сказал Акрам Тагиев.

* * * Таги Тагиев писал преимущественно тематические табло, натюрморты, портреты, пейзажи и бытовые сцены. Являясь одним из основоположников азербайджанской реалистической живописи, художник прославился больше как портретист. Исторические темы, исторические личностии, современники, воспевание труда и образов трудящихся, а также виды родной природы занимают важное место в его творчестве. Многие произведения художника – «Кёроглу», «Сталевар», «Сварщик», «Гёйгёль», «Заснеженные дороги», «Продавец ковров», «Детские воспоминания», «Абшеронская серия», «Народная красавица», «Смуглянка» и др. экспонировались на выставках в Праге, Пекине, Дакаре, Багдаде и были восторженно восприняты публикой. А портреты Кара Караева и Саттара Бахлулзаде кисти мастера, с громким успехом обошли все крупные выставочные салоны мира. Таги Тагиев часто бывал за рубежом – в Турции, Греции, Италии, Испании, Франции и писал картины о жизни и быте местного населения. В творческих поездках по странам Европы и Африки, изображая людей вне зависимости от языка, расы и вероисповедания, художник доносит их мысли и идеи силой своих красок. Созданные в этих поездках картины «Африканская девушка», «Здравствуй, новый мир» и другие до сих пор воспринимаются с большим интересом.

Таги Тагиев является одним из ярких представителей азербайджанской классической школы живописи. Его творчество, заслуги перед национальным искусством были по достоинству оценены и ему были присуждены почетные звания заслуженного деятеля искусств и народного художника Азербайджана. Его произведения хранятся в Музее народов Востока (Москва), Азербайджанском государственном музее искусства, Азербайджанской государственной художественной галерее и других музеях. Проект «Халг Аманаты», осуществляемый ОАО «Халг» Банк с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно.