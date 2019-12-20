Депутат Агиль Аббас выразил свое недовольство тем, как сегодня используются многочисленные олимпийские спорткомплексы в регионах.

На церемонии вручения наград лучшим спортсменам и спортивным деятелям года, которая состоялось накануне в конференц-зале Бакинского Олимпийского стадиона, депутат во время своего выступления заявил: «Олимпийские комплексы превратились в места для богатых. Там очень высокие цены. Вообще, предлагаю перед каждым главой Исполнительной власти в регионах поставить план по спортсменам, которых район должен вырастить для страны. Раньше был плану по сбору хлопка, а теперь пусть будет план по спортсменам».

Отметим, что в зале в первых рядах сидел заместитель министра спорта Исмаил Исмаилов, который пытался возразить депутату.