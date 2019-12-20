Синоптики о погода на завтра: облачно и сухо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет туман, слабая изморось, ветер южный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшеронском полуострове составит 4-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, на отдельных территориях туман, в восточных районах ожидается изморось, западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.