«С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA начали немедленно действовать. Вовлеченные в это стороны, которые сознательно продали, арендовали или выделили суда для прокладки труб на глубине 100 футов и больше ниже уровня моря «Северного потока-2» или «Турецкого потока», должны обеспечить немедленную приостановку такими суднами деятельности, связанной со строительством», - так заявило подразделение Минфина США — Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC).

Швейцарская компания Allseas, которая участвовала в прокладеке труб по дну Балтики для газопровода Nords Stream-2, объявила об остановке работ из-за санкций США.

В то же время в заявлении говорится, что могут быть сделаны исключения из требований по остановке деятельности - для безопасности трубопровода или команды на борту судна, зашиты человеческих жизней, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба.

Компания Allseas первой среагировала на санкции. И не просто так испугалась. Ей есть, что терять. У этой компании есть немалые активы в штате Техас, она имеет суда, которые регулярно курсируют в территориальных водах Соединенных Штатов. Активы могут быть заморожены, а судам запретят заходить в акваторию США. Что будет означать огромные убытки. Плюс запрет на въезд в страну лицам, связанным с компанией.

«Турецкий поток», как следует из документа, тоже не остался не задетым американскими штрафными мерами. Со стороны строителей этой нитки «голубого топлива» комментариев пока не последовало.

Nord Stream-2 только что вышел на финишную прямую — оставалось проложить последние 20 процентов трубопровода. Канцлер Германии Ангела Меркель сделала первый шаг к конфронтации с Вашингтоном, публично пытаясь отстоять тезис об экономической значимости газопровода. Трамп в этой ситуации не спешит, последовательно настаивая на своей жесткой позиции по отношению к России.