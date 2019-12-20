В Германии гражданин Армении напал с топором на 25-летнего мужчину

В Германии сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу 36-летнего мужчину, который напал на человека с топором на центральной площади города Тетеров, передает "Вестника Кавказа".

По словам пресс-секретаря местной полиции Кристин Хартфил, злоумышленник является гражданином Армении.

Издание Nordkurier напоминает, что вечером 9 декабря гражданин Армении напал с топором на 25-летнего мужчину на центральной площади Тетерова. Однако потерпевший смог увернуться от удара и бросить атакующего на землю, в результате чего нападавший потерял сознание, получил перелом носа и был доставлен в больницу. 25-летний потерпевший получил легкие ранения.

По предварительной информации, злоумышленник перед нападением употреблял алкоголь или же принимал наркотики.