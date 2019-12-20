США отменили санкции против Латвии наша корреспонденция
Как мы уже сообщали, 9 декабря управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) ввело санкции против нескольких предприятий, прежде всего, управления Вентспилсского свободного порта, а также физических лиц, в том числе, против мэра города Айварса Лембергса.
Правительство Латвии в связи с этим срочно собралось для выработки позиции и отстаивания интересов страны в произошедшем. Вентспилсский порт, одна из незамерзающих гаваней на Балтике — источник немалых доходов в бюджет страны. Потому введение санкций стало чувствительным ударом по экономике Латвии. Возможно, в результате нажима со стороны властей уже 10 декабря Лембергс заявил об уходе со своего поста. В результате анализа ситуации и стратегического видения дальнейших процессов, правительство приняло решение взамен Лембергса передать управление в руки 4 представителей правительства.
Представитель США, замминистра финансов Джастин Музинич заявил: «Исключение Вентспилсского свободного порта (из санкционного списка) демонстрирует нашу решимость тесно сотрудничать с нашими партнерами в борьбе с коррупцией».
Как сообщило агентство LETA со ссылкой на министерство иностранных дел Латвии, решение о снятии санкций было принято американцами после переговоров с МИД, посольством США в Риге, другими органами.
Были приняты во внимание и меры по устранению влияния Лембергса на порт и его управление. МИД Латвии заявил, что теперь Вентспилсский порт, управление и предприятия, работающие в порту, могут спокойно продолжать свою деятельность.
Оставшиеся три «довольно искусственных образования», по словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в интервью Латвийскому телевидению, не имеют для экономики и безопасности Латвии существенного значения.
Произошедшее событие свидетельство того, что в кризисной ситуации правительство Латвии смогло отстоять свою позицию даже в споре с таким Голиафом мировой политики и экономики, как США.
Кто знает, может быть, косвенным козырем стало американское происхождение премьера Кришьяниса Кариньша и знание им психологии американского истеблишмента.
Другим сильным игроком в данном случае можно считать опытного министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который на равных ведет себя в самых сложных ситуациях.
То, что 18 декабря латвийский парламент принял поправки к закону о портах, и правительство приняло решение о создании нового государственного акционерного общества Ventspils osta («Вентспилсский порт»), даст возможность перейти к более эффективной модели управления портами Латвии, прежде всего Вентспилсским и Рижским.
В общественном пространстве Латвии скандалы вокруг Лембергса давно привлекают внимание. Кто-то говорит, что при нем город стал ухоженным, чистым, привлекательным для туристов. Другие указывают на тотальную коррумпированность «хозяина» города и порта. Кстати, здесь плиткой замощены давно не только тротуары, но и проезжая часть центра города. Говорят, что лишь потому, что жене мэра принадлежит завод по ее производству.
Суды против Лембергса продолжаются уже не первый год. Конца разбирательствам не видно. Это связано, как говорят аналитики, с тем, что он нанял очень сильных адвокатов. Они, как известно, большие деньги с клиентов берут не зря.