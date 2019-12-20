Как мы уже сообщали, 9 декабря управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) ввело санкции против нескольких предприятий, прежде всего, управления Вентспилсского свободного порта, а также физических лиц, в том числе, против мэра города Айварса Лембергса.

Правительство Латвии в связи с этим срочно собралось для выработки позиции и отстаивания интересов страны в произошедшем. Вентспилсский порт, одна из незамерзающих гаваней на Балтике — источник немалых доходов в бюджет страны. Потому введение санкций стало чувствительным ударом по экономике Латвии. Возможно, в результате нажима со стороны властей уже 10 декабря Лембергс заявил об уходе со своего поста. В результате анализа ситуации и стратегического видения дальнейших процессов, правительство приняло решение взамен Лембергса передать управление в руки 4 представителей правительства.

Представитель США, замминистра финансов Джастин Музинич заявил: «Исключение Вентспилсского свободного порта (из санкционного списка) демонстрирует нашу решимость тесно сотрудничать с нашими партнерами в борьбе с коррупцией».

Как сообщило агентство LETA со ссылкой на министерство иностранных дел Латвии, решение о снятии санкций было принято американцами после переговоров с МИД, посольством США в Риге, другими органами.

Были приняты во внимание и меры по устранению влияния Лембергса на порт и его управление. МИД Латвии заявил, что теперь Вентспилсский порт, управление и предприятия, работающие в порту, могут спокойно продолжать свою деятельность.

Оставшиеся три «довольно искусственных образования», по словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в интервью Латвийскому телевидению, не имеют для экономики и безопасности Латвии существенного значения.

Произошедшее событие свидетельство того, что в кризисной ситуации правительство Латвии смогло отстоять свою позицию даже в споре с таким Голиафом мировой политики и экономики, как США.

Кто знает, может быть, косвенным козырем стало американское происхождение премьера Кришьяниса Кариньша и знание им психологии американского истеблишмента.