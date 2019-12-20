Министерство труда и социальной защиты населения предоставило группе семей шехидов и инвалидов Карабахской войны квартиры в поселке Сарай в Апшеронском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Выступивший в церемонии вручения ключей от квартир глава Аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев отметил особую заботу президента Ильхама Алиева к чувствительным группам населения, добавив, что работа по обеспечению квартирами семей шехидов и инвалидов войны успешно продолжается.

Он сказал, что министерство приобрело в новом доме отвечающие всем современным требованиям 27 квартир.

Было отмечено, что в 2018 году им было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного количества. В 2019 году гражданам этой категории населения запланировано выделить 934 квартиры и дома, большинство из них уже предоставлены. В предоставленных квартирах созданы все жилищные условия.

Граждане, получившие новые квартиры, выразили глубокую благодарность главе государства Ильхаму Алиеву.