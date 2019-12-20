В Баку обезвредили грабителей

Согласно информации, инцидент произошел по адресу Московский проспект, 82. К жителю города Эльнуру Нифтуллаеву подошли неизвестные и попросили закурить. После этого они пытались задушить его, вытащив из кармана мобильный телефон Samsung стоимостью 500 манатов и портмоне, в котором находилось 100 манатов.

Потерпевший обратился в полицию, у него были взята объяснительная, проведен осмотр места происшествия.

Сотрудники полиции задержали ранее судимых, жителя Баку Кямрана Пиргулиева, жителя Саатлы Гасыма Алиева и жителя Хачмаза Гариба Абдалова. Все они признались в содеянном.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.