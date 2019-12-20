Эльчин Алиев, доктор искусствоведения, профессор, специально для haqqin.az 16:28

Haqqin.az в своей новой рубрике – «от нового Баку к старому Баку» продолжает повествование о восстановлении исторических архитектурных зданий. В свете борьбы за сохранение исторического наследия Баку, исторического облика азербайджанской столицы, она,безусловно, заслуживает особого внимания и признания. Нам, бакинцам, досталось от предыдущих поколений бесценное наследство и красота, которую мы обязаны сберечь и передать будущим поколениям. Архитектура конца XIX – начала ХХ веков – визитная карточка Баку, свидетельство принадлежности Азербайджана в том числе и к европейской цивилизации и культуре. И так бывает приятно на душе, когда сталкиваешься с профессиональным и честным отношением чиновников, ответственных за древний город, к своим обязанностям – и это происходит все чаще и чаще. * * *

Одна из самых важных артерий города, проходящая по его центральной исторической части - улица имени Башира Сафароглы, бывшая Николая Щорса и Каменистая улица, берущая свое начало на Верхней Нагорной улице (имени Абдуллы Шаига) в каменистом районе города и заканчивающаяся на Каспийской улице (улица имени Рашида Бехбудова). В народе улица называлась «Амшари паланы» («Квартал амшари»), потому что в целых кварталах этой улицы проживали выходцы из Южного Азербайджана и Ирана, называемые местным населением и бакинским чиновничеством «амшари» (от слова «хамшахарли», как называли между собой друг друга сами персидско-подданные). Из книги Манафа Сулейманова «Дни минувшие»: «В «Амшари паланы» селились только самые бедные персы. Сколачивали из старых досок, ржавого железа лачуги, заселяли тёмные, сырые подвалы. В одной небольшой каморке порой теснились по пять-шесть человек. Когда опускались сумерки, вверх по Каменистой улице тянулся бесчисленный поток амбалов-носильщиков, чернорабочих с промыслов и заводов. Одетые в тряпье, перепачканные мазутом, голодные. Стоило задуть хазри, как по «Амшари паланы» носились тучи пыли. А в дождь грязь поднималась до колен, вода заливала лачуги и подвалы».

Имевшая очень узкую ширину и в верхней части представленная бедными одноэтажными домами, Каменистая улица в районе центральных кварталов города отличалась уже более капитальной и двух-трехэтажной застройкой. Ближе к центру жилые дома становились насыщеннее балконами, фасады многоэтажных домов становились всё красивее. После революционного переворота в Российской империи в 1917 году и насильственного установления Советской власти в Азербайджане в 1920 году развитие улицы, впрочем, как и всех центральных кварталов города, остановилось. На протяжении почти целого века здания не реставрировались, представ перед современным поколением бакинцев в очень неприглядном виде: камень потемнел от загрязнённого атмосферного воздействия, на фасадах зданий остались зримые следы от бурной смены эпох и активной бесконтрольной деятельности человека. Кварталы, расположенные на улице, пришли в упадок – еще несколько лет назад больно было смотреть на аварийные здания, оставленные жителями и брошенные на произвол судьбы. По ночам орудовали мародеры, растаскивавшие красивые старинные входные двери и окна, днем свободные художники разрисовывали фасады. Честно говоря, думал, что мы навсегда потеряли эту красоту, доставшуюся нам в наследство от предыдущих поколений бакинцев.