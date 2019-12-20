Как в Баку возродили дом в квартале бедных персов от нового Баку к старому Баку
Haqqin.az в своей новой рубрике – «от нового Баку к старому Баку» продолжает повествование о восстановлении исторических архитектурных зданий. В свете борьбы за сохранение исторического наследия Баку, исторического облика азербайджанской столицы, она,безусловно, заслуживает особого внимания и признания.
Нам, бакинцам, досталось от предыдущих поколений бесценное наследство и красота, которую мы обязаны сберечь и передать будущим поколениям. Архитектура конца XIX – начала ХХ веков – визитная карточка Баку, свидетельство принадлежности Азербайджана в том числе и к европейской цивилизации и культуре. И так бывает приятно на душе, когда сталкиваешься с профессиональным и честным отношением чиновников, ответственных за древний город, к своим обязанностям – и это происходит все чаще и чаще.
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Одна из самых важных артерий города, проходящая по его центральной исторической части - улица имени Башира Сафароглы, бывшая Николая Щорса и Каменистая улица, берущая свое начало на Верхней Нагорной улице (имени Абдуллы Шаига) в каменистом районе города и заканчивающаяся на Каспийской улице (улица имени Рашида Бехбудова). В народе улица называлась «Амшари паланы» («Квартал амшари»), потому что в целых кварталах этой улицы проживали выходцы из Южного Азербайджана и Ирана, называемые местным населением и бакинским чиновничеством «амшари» (от слова «хамшахарли», как называли между собой друг друга сами персидско-подданные).
Из книги Манафа Сулейманова «Дни минувшие»: «В «Амшари паланы» селились только самые бедные персы. Сколачивали из старых досок, ржавого железа лачуги, заселяли тёмные, сырые подвалы. В одной небольшой каморке порой теснились по пять-шесть человек. Когда опускались сумерки, вверх по Каменистой улице тянулся бесчисленный поток амбалов-носильщиков, чернорабочих с промыслов и заводов. Одетые в тряпье, перепачканные мазутом, голодные. Стоило задуть хазри, как по «Амшари паланы» носились тучи пыли. А в дождь грязь поднималась до колен, вода заливала лачуги и подвалы».
Имевшая очень узкую ширину и в верхней части представленная бедными одноэтажными домами, Каменистая улица в районе центральных кварталов города отличалась уже более капитальной и двух-трехэтажной застройкой. Ближе к центру жилые дома становились насыщеннее балконами, фасады многоэтажных домов становились всё красивее.
После революционного переворота в Российской империи в 1917 году и насильственного установления Советской власти в Азербайджане в 1920 году развитие улицы, впрочем, как и всех центральных кварталов города, остановилось. На протяжении почти целого века здания не реставрировались, представ перед современным поколением бакинцев в очень неприглядном виде: камень потемнел от загрязнённого атмосферного воздействия, на фасадах зданий остались зримые следы от бурной смены эпох и активной бесконтрольной деятельности человека.
Кварталы, расположенные на улице, пришли в упадок – еще несколько лет назад больно было смотреть на аварийные здания, оставленные жителями и брошенные на произвол судьбы. По ночам орудовали мародеры, растаскивавшие красивые старинные входные двери и окна, днем свободные художники разрисовывали фасады. Честно говоря, думал, что мы навсегда потеряли эту красоту, доставшуюся нам в наследство от предыдущих поколений бакинцев.
Однако вдруг произошло чудо, превратившее этот район города в самый красивый и утопающий в цветах и зелени островок уюта! Обязательно поезжайте и посмотрите на сегодняшнюю улицу, названную в честь прославленного народного артиста Азербайджана. И одно из самых красивых зданий на ней – жилой дом Мамед Садыха, построенный в 1913 году по проекту известного немецкого архитектора Фердинанда Лемкуля. Посмотрите на фотографиях, в каком он был ужасном и нелицеприятном состоянии! Даже вынужден был отказался от идеи сфотографировать здание для книги «Немецкое наследие в архитектуре Баку», изданной на средства посольства Германии несколько лет назад – невозможно было без боли в сердце смотреть на особняк, занесенный в реестр охраняемых со стороны государства памятников под номером 3160.
Однако сегодня строение не узнать! За последний год красивейшее здание Баку было освобождено от самовольно установленных козырьков, металлических конструкций, спутниковых телевизионных антенн, кабелей, защитных решеток, оконных кондиционеров и пр. Наконец-таки могу сфотографировать его с радостью!