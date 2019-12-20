Из-за варварского уничтожения в Баку многих старинных архитектурных зданий безвозвратно исчезает его исторический облик. Своеобразие азербайджанской столицы теряется еще и потому, что вандалы еще и расхищают ценные элементы с сохранившихся образцов зодчества разных времен – кованые решетки и ворота, резные оконные ставни и фрамуги.

Как сообщили haqqin.az жители дома №37 по улице Зивярбека Ахмедбекова, у них пропала массивная резная дверь, изготовленная еще в 1898 году. Старую бакинскую улочку в районе бывшей Шемахинки, сохранившую уникальную самобытность, сейчас ремонтируют, обновляют фасады и дворы. И все бы хорошо, если бы наряду с ремонтом строители (или те, кто стоит за ними) не расхищали уникальные приметы городского дизайна разных веков – дверные ручки и колокольчики, оконные решетки и др.

А в доме №37 они позарились на целую дверь. Ее сняли, пообещав гордившимся такой достопримечательностью жильцам, что отреставрируют и вернут на место, и увезли в неизвестном направлении. А через некоторое время привезли жалкую копию знаменитой на всю округу двери и установили ее.

Жители дома просят общественность вмешаться, чтобы дубовую резную дверь в их парадной, которой почти полтора века и высота которой более 2,5 метра, вернули на место. Кстати, близлежащие дома тоже ремонтируются и там тоже есть чем поживиться мародерам. Неужели и тамошние двери и окна ждет такая же участь?

В связи с инцидентом haqqin.az обратился к начальнику Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закиру Султанову.

Согласно законодательству страны, отметил З.Султанов, если госслужбы по ремонту и благоустройству начинают реконструкцию фасада исторических домов, то все старинные элементы дизайна, утварь перевозится на склады, и после их реконструкции возвращается на старое место.

«Что касается конкретного случая, то наши специалисты не проводили никаких реставрационных работ в этом районе и, следовательно, нам неизвестна судьба этой двери. Кроме нас этим работами занимается местная Исполнительная власть», - сказал он.

Тот же самый ответ был получен и из ИВ Ясамальского района.

Получается, что все ответственные за архитектурное наследие конкретного района в неведении о том, что творится на улицах города. Так есть ли все же шансы вернуть раритеты и кто защитит старинные здания от очередного набега вандалов?

Надо сказать, что старым дверям, украшавшим некогда входы в парадные Баку, вообще не везет. До начала 1990-х годов многие из этих уникальных изделий из дорогих пород дерева, с фацетными стеклами, с искусной резьбой, вензелями, картушами с инициалами домовладельцев, были еще на своих местах, сохраняя уникальный облик старого Баку. Но затем началась кампания по замене их на типовые металлические. Стало ли безопаснее - еще вопрос, а вот красивее точно не стало. Теперь вернуть прошлое уже невозможно: многое просто отправлено на свалки. Впрочем, даже после этого «дверного погрома» кое-где старинные двери все-таки уцелели, но продолжают исчезать под натиском «евроремонта».

Какова дальнейшая судьба всех остальных дверей? Никому неизвестно. Главное - спасти приметы старого быта, которые стремительно исчезают буквально на глазах.

А поучиться этому есть где. Обратить внимание хотя бы на европейские города: там практически в каждом доме эпохи модерна сохранились подлинные двери, задуманные архитектором в едином стиле с фасадом…