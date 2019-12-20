МИД России о санкциях США против газопроводов: "Скоро потребуют прекратить дышать"

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", - говорится в комментарии дипломатического ведомства.

Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты вне зависимости от санкций, отметили в МИД России, передает РИА Новости.

Российские дипломаты считают, что Вашингтон руководствуется не европейскими интересами, а своими собственными.

"Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям", - отметили в МИД.

В заявлении министерства отмечается, что реакция европейских стран продемонстрирует, насколько они суверенны.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим развивать свою экономику.

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — написала она в Фейсбуке.