Компания GESCO, предоставляющая услуги по охране и безопасности в столице и различных регионах страны, наградила 111 отличившихся в 2019 году сотрудников, в том числе руководителей отделов и сотрудников службы безопасности.

Среди них 10 сотрудников: Ахмедзаде Эльчин, Казимов Руслан, Асадов Хасанага, Каримов Рашад, Гумбатов Фарид, Мустафаев Расим, Ахмедов Рази, Алекперов Эльнур, Алиев Туран и Мамедов Афиг были награждены специальным сертификатом «Почетный работник», кроме того 101 сотрудник компании получили благодарственные грамоты.

Директор ОАО GESCO Вагиф Гасанов, заместитель директора по общим вопросам - Самир Шамиев и заместитель директора по операционным вопросам - Рамиз Гайтмазов поблагодарили коллектив за профессионализм в организации и исполнении охранной службы, а также пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что ОАО GESCO, действующая по лицензии с 2005 года, оказывает услуги по охране и безопасности. За это время компания на высшем уровне предоставила услуги более в 500 проектах не только в Баку, но и в различных регионах страны. В настоящее время ОАО GESCO предоставляет охранные услуги более 120 проектам и имеет в распоряжении более 1300 сертифицированных специалистов. Специальный учебно-тренировочный центр ОАО GESCO позволяет сотрудникам постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Помимо организации физической безопасности компания также обеспечивает видеонаблюдение, безопасность при проведении мероприятий, услуги HSE и информационную безопасность.