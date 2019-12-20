Тяжелое ДТП в Сальяне: есть погибшая и раненые
Сегодня вечером на трассе Алят – Астара в Сальянском района произошло тяжелое ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqn.az.
Согласно информации, 47-летняя жительница Баку Тарана Гаджиева, управляя внедорожником Mitsubishi Pajero, не справилась с управлением и совершила аварию. Пассажирка автомобиля 48-летняя жительница Сальяна Земфира Мамедова скончалась на месте ДТП, а водитель Тарана Гаджиева и ее дети-школьники Шукрия и Алескер с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную больницу района. Их состояние расценивается как тяжелое.
По факту ДТП начато расследование.