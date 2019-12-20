20 декабря в Киноцентре «Низами» состоялась презентация фильма «Насими» в новом цвете, восстановленная Национальной студией цифрового восстановления BALANS (входит в группу компаний ANS) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Фонда имени Чингиза Мустафаева. Фильм отреставрирован в честь 650-летия великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими.

В рамках распоряжения президента Азербайджана от 11 января об объявлении 2019 года «Годом Насими», по заказу Министерства культуры Азербайджана, Фонда имени Чингиза Мустафаева, Группы компаний ANS и AMKAD (Поддержка азербайджанского национального кино и анимации) фильм «Насими », снятый в 1973 году, был отреставрирован Национальной студией цифрового восстановления BALANS к 650-летию выдающегося поэта.