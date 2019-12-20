Вахид Мустафаев показал в «Низами» нового «Насими» наши подробности
20 декабря в Киноцентре «Низами» состоялась презентация фильма «Насими» в новом цвете, восстановленная Национальной студией цифрового восстановления BALANS (входит в группу компаний ANS) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Фонда имени Чингиза Мустафаева. Фильм отреставрирован в честь 650-летия великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими.
В рамках распоряжения президента Азербайджана от 11 января об объявлении 2019 года «Годом Насими», по заказу Министерства культуры Азербайджана, Фонда имени Чингиза Мустафаева, Группы компаний ANS и AMKAD (Поддержка азербайджанского национального кино и анимации) фильм «Насими », снятый в 1973 году, был отреставрирован Национальной студией цифрового восстановления BALANS к 650-летию выдающегося поэта.
В ходе своего выступления, руководитель группы компаний ANS, режиссёр и автор идеи проекта Вахид Мустафаев рассказал о сложном процессе восстановительной работы из-за технических дефектов позитива данной кинокартины. «Но несмотря на сложности, нам удалось добиться желаемого результата и придать новый и качественный облик «жемчужине» азербайджанского кинематографа», отметил В. Мустафаев и наглядно продемонстрировал состояние фильма до и после восстановления.
Директор Киностудии «Азербайджанфильм» Джамиль Гулиев поблагодарил студию BALANS за исключительные заслуги по реставрации фильмов, составляющих ядро азербайджанской культуры. Он также подчеркнул, что ожидает продолжения проекта в предстоящем 2020 году.
Далее, актриса Халида Гулиева, которая сыграла в фильме роль Фатимы, поделились воспоминаниями о съемочном процессе.
В мероприятии также приняли участие известные деятели культуры, науки и общественности Азербайджана.
Напомним, что презентация фильма состоялась при организационной поддержке Министерства культуры, Фонда имени Чингиза Мустафаева, группы компаний ANS, Национальной студии цифрового восстановления BALANS, Киностудии «Азербайджанфильм», Государственного фильмфонда Азербайджана и Киноцентра «Низами».