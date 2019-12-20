Икрам Нур, автор haqqin.az 21:02

Накануне, 20 декабря, начался визит в Японию президента Ирана Хасана Рухани, в ходе которого прошли его переговоры с премьером Страны восходящего солнца, Синдзо Абэ. Что японский премьер, что иранский президент вполне могут претендовать на звание первопроходцев. Посетив Тегеран в июне нынешнего года, Синдзо Абэ стал первым с 1978 года японским политиком такого ранга, побывавшем в Исламской республике. Что же до Ирана, то последним президентом, посетившим Японию, был Мохаммад Хатами, в далеком теперь уже октябре 2000 года.

Азиатское турне Хасана Рухани – а 18 и 19 декабря он присутствовал на престижной международной конференции исламских стран по развитию в Куала-Лумпуре – разумеется, осуществляется не из желания посмотреть на местную экзотику и даже не из-за видов на Фудзияму. По официальной версии это развитие иранской внешнеполитической стратегии «взгляд на Восток», о которой можно сказать лишь то, что она принята два года назад. Но более близкой к истине представляется версия о том, что Рухани и его команда сейчас лихорадочно пытаются найти хоть какое-то окно во внешний мир, пусть даже и расположенное столь далеко. Партнеры Тегерана на Ближнем Востоке в глазах остального мира достаточно маргинальны, у европейцев особых тем для общения с иранским президентом нет. «Специальный торговый механизм», который в муках и запредельно долго рожал Брюссель, оказался настолько хилым, что окончил свое существование, не успев даже пошевелиться. В Пекин Рухани не зовут, считая «хромой уткой», договариваться с которым по серьезным вопросам – иранское участие в проектах инициативы «Пояс и Путь», межафганское урегулирование и так далее – нет никакого смысла, лучше подождать итогов президентских выборов в Иране в 2021 году. Приходится ехать в далекую Азию – и международные связи иранской общественности продемонстрировать, не все двери, дескать, для нас еще закрыты, и попытаться «пристроить» бывшим местным покупателям хоть немного своей нефти, авось и согласятся. Для них пара сотен тысяч баррелей – сущий пустяк, а вот для иранского бюджета очень даже серьезное подспорье. Команда Хасана Рухани весь период подготовки визита в Японию подчеркивала его исключительно экономический характер. Что выглядело достаточно странно – Токио во всем, связанном с иранской проблематикой, придерживается позиции США, более того – тех акцентов, которые расставляет Дональд Трамп. Уже только это обстоятельство делает сколько-нибудь серьезные договоренности экономического характера между Ираном и Японией принципиально невозможными. Во всяком случае – не сейчас.