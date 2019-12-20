Азербайджанский депутат от Ханкенди больше в парламент не пойдёт
«В парламентских выборах я участвовать не буду, мое решение окончательное», - сказала депутат Милли Меджлиса от 112 избирательного округа Ханкенди Флора Гасымова, сообщает modern.az.
Она объяснила свое решение дать путь молодым.
«У меня нет желания снова становиться депутатом. В эту сферу нужно привлечь молодых», сказала депутат.
Отметим, что 72-летняя Флора Гасымова дважды избиралась депутатом Милли Меджлиса. Она – супруга Национального героя Азербайджана, шехида Ширина Мирзоева.