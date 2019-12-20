Подготовил Фархад Мамедов 22:11

Haqqin.az уже сообщал о том, что Международная кризисная группа (İnternational Crisis Group), штаб-квартира которой находится в Брюсселе, опубликовала новый доклад по карабахскому конфликту, изобилующий фактами сенсационного характера. В докладе об итогах долгосрочного исследования выражается надежда, что, хотя оптимизм вокруг переговоров Азербайджана и Армении после смены власти в Ереване не оправдался, стороны могли бы добиться подвижек по некоторым проблемам, если будут действовать быстро и без излишнего шума.

Один из пунктов отчета посвящен возможному вводу в регион международных миротворцев. Аналитики организации проанализировали этот вопрос в разделе «Роль России». Отмечается, что основным препятствием для размещения миротворцев является опасение как Азербайджана, так и Армении по поводу доминантной роли российских сил в какой бы то ни было миротворческой миссии в регионе. «Россия на протяжении десятилетий играет основную роль в посреднической миссии в нагорно-карабахском конфликте. Это единственная региональная страна, которая публично заявила о своей готовности разместить миротворцев в зоне конфликта. Россия как минимум дважды доводила до сторон конфликта свою готовность о размещении миротворцев в регионе: в 1994 году в Бишкеке, сразу же после заключения соглашения о перемирии, и в недавнем прошлом - 2015 году. Нынешние и бывшие официальные лица РФ утверждали, что введение миротворцев под руководством России будет способствовать подписанию всеобъемлющего мирного соглашения и предотвращению военных операций в будущем», - говорится в отчете. Международная кризисная группа указывает, что эти предложения России были отвергнуты как Азербайджаном, так и Арменией или в разное время и по отдельности, или одновременно обеими сторонами. Каждая из сторон конфликта опасается, что миротворческая миссия под руководством России не решит конфликт, а, напротив, породит новые угрозы.

«Скептики утверждают, что миротворцы будут использованы для обеспечения военного присутствия России в регионе. Ереван и Баку также опасаются, что военная миссия России ослабит их суверенитет и усилит зависимость от Москвы. Вместе с тем у обеих сторон хорошие отношения с Россией, Кремль продает оружие и Азербайджану, и Армении. Однако Москва не оставляет усилий для расширения и укрепления своего влияния в регионе, включая Турцию, Грузию и Иран. Так что полностью мотивации России по поводу ее миротворцев не доверяет ни одна из сторон конфликта», - говорится в отчете. Международная кризисная группа затем отмечает в отчете, что в последний раз предложение России о размещении своих миротворцев в регионе нашло отражение в документе, называемым «Планом Лаврова». В 2015 году глава МИД России Сергей Лавров впервые вынес на обсуждение этот план и в 2016 году он был утвержден. Но после широкомасштабных военных действий в апреле 2016 года Кремль никогда официально не признавал наличия этого плана.

«План предусматривал размещение российский сил вокруг Нагорного Карабаха, поэтапный вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и присвоение региону неопределенного временного статуса. Но план не вносил ясность в вопрос проведения референдума об окончательном статусе Карабаха и как будет определен окончательный правовой статус Карабаха», - отмечают эксперты Кризисного центра. В отчете организации также подчеркивается, что лидеры Азербайджана, отойдя от традиционной позиции, не приемлющего военного присутствия в регионе России, поначалу поддержали ее план о миротворцах, надеясь, что он заложит основу для возвращения прилегающих к Карабаху районов и сокращения численности армянских сил в конфликтном регионе. «Готовность Баку рассмотреть предложения России, несмотря на некоторые сомнения в отношении роли Москвы и вооруженных миротворцев, свидетельствует о том, что, по мнению азербайджанской стороны, введение в регион каких-либо внешних сил не будет идти вразрез с интересами Запада в регионе. Со временем правящая элита Азербайджана начала приходить к выводу, что Россия может стать составной частью любого соглашения по урегулированию конфликта. И действительно, руководство Азербайджана в 2016 году было открыто к тому, чтобы разместить в Нагорном Карабахе миротворцев под руководством России, в надежде на то, что эти силы заменят оккупационные армянские войска и дадут возможность обеспечить в будущем безопасность населения, которое станет жить на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Однако это предложение отверг Ереван», - указывается в отчете.