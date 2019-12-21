Не менее пяти человек погибли и 13 пострадали в результате пожара в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе, сообщается в Twitter пожарной службы.

Пожар разгорелся ночью в трехэтажном здании мотеля, прибывшие на место инцидента пожарные обнаружили "людей, свисающих из окон второго этажа", несколько человек выпрыгнули из здания.

Первоначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших, пятеро из которых находились в критическом состоянии. Позднее число жертв возросло до пяти. Никто из пожарных не пострадал.

Было начато расследование, чтобы установить причины возгорания.