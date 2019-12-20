Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что космический корабль Starliner возвращается на Землю, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что корабль должен был состыковаться с МКС, однако этого не произошло из-за отработки чрезмерного количества топлива.

Уточняется, что посадка корабля запланирована на воскресенье, 22 декабря, в 7.00 Starliner приземлится в Нью-Мексико.

Также вице-президент космического подразделения компании Boeing Джим Чилтон заявил, что все системы корабля работают исправно.