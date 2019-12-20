Полиция Берлина предотвратила теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Берлина предотвратили новый теракт на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил атаку с использованием грузовика. Об этом сообщила в субботу вечером газета Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

По ее данным, полицейские в штатском заметили на рынке двух подозрительных мужчин. Во время проверки их личностей выяснилось, что один из них имел подтвержденные контакты с террористической группировкой "Исламское государство", в отношении другого в США был выдан ордер на арест. Речь идет о сирийцах. Они задержаны.

Сейчас правоохранительные органы проверяют подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Источники Die Welt говорят о том, что речь может идти о самодельном взрывном устройстве.