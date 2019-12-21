В Узбекистане выбирают новый парламент

В Узбекистане началось голосование на выборах в законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента). Участки открылись в 8:00 по ташкентскому времени, их работа продлится до 20:00.

Гражданам страны предстоит выбрать 150 депутатов нижней палаты из 750 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе. Для голосования образованы 10 260 избирательных участков, из них 55 расположены за рубежом.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

Безопасность обеспечат сотрудники Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана.

