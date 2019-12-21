Названы худшие фильмы 2019 года

Худшим фильмом 2019 года стала анимационная лента «Стражи Арктики» Аарона Вудли. К такому мнению пришли критики издания The Hollywood Reporter.

Критики считают, что мультфильм был загублен плохим выбором актеров озвучивания, которых вряд ли узнает целевая аудитория ленты.

кадр из фильма «Стражи Арктики»

Далее в антирейтинге расположился киномюзикл «Кошки» Тома Хупера, где «оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем — жутко».

Тройку списка замыкает «Темный Феникс» из киновселенной «Люди Икс» — критики отметили отсутствие ярких эмоций у режиссера фильма, что в итоге вылилось в довольно посредственный результат.

В десятке худших фильмов уходящего года также оказались «Домино», «Фанатик», «Призраки Шэрон Тейт», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна» и «Бок о бок».

1144 просмотров