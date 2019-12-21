Трамп о переговорах с Китаем: скоро подпишем сделку

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, передает Reuters.

"Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро", - сказал он.

О подготовке к подписанию сделки сообщалось ранее. В ее рамках Соединенные Штаты соглашаются на снижение тарифов на китайские товары в обмен на значительное увеличение объемов американского экспорта в Китай.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил на прошлой неделе, что соглашение будет подписано в начале января.