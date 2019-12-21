Пожар начался в трехэтажном производственном здании, огонь распространился на территории в 1 600 квадратных метров.

В региональном МЧС заявили, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.

РИА Новости выяснило, что, по предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения на другие производственные здания.