В России горит нефтехимический завод видео
В Уфе загорелся нефтехимический завод «УфаНефтехим», сообщает Интерфакс.
Пожар начался в трехэтажном производственном здании, огонь распространился на территории в 1 600 квадратных метров.
В региональном МЧС заявили, что угрозы для населения нет, эвакуация не проводилась. С огнем борются 75 человек и 21 единица техники. На место происшествия направлен пожарный поезд.
РИА Новости выяснило, что, по предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Существует угроза распространения на другие производственные здания.