Армянские снайперы обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Мезем, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.