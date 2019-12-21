В Хорватии сегодня изберут президента

Хорватия в воскресенье выбирает президента на очередной пятилетний срок. В 07:00 по местному времени в стране открылись 6 545 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени.

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. Население Хорватии - 4,1 млн человек.