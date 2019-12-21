В США признали превосходство российской артиллерии американские СМИ
Полевая артиллерия американской армии уступает российским вооружениям. К такому выводу пришли эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation.
По мнению американских специалистов, причиной превосходства российской артиллерии стало то, что Пентагон сильно отстал, начав делать упор на авиацию, передает Российская газета.
Как пишет американский журнал National Interest со ссылкой на данные исследования, полевая артиллерия армии США уступает российской как по качеству вооружений, так и по уровню подготовки артиллеристов. С начала 2000-х американская армия сконцентрировалась на борьбе с повстанцами, в частности, в Ираке и Афганистане, где огневую поддержку преимущественно осуществляли самолеты и вертолеты. Артиллерия в ВС США в этой связи давно "атрофировалась".
Издание подчеркивает, что Россия вооружена мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.