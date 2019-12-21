Впервые с 1976 года: на Кубе назначили премьер-министра

Ранее 56-летний Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Как отмечают СМИ, в этот период на территории островного государства велось активное строительство гостиниц, сильно вырос туристический поток.

На Кубе с 1959 по 1976 годы премьер-министром страны был Фидель Кастро. В 1976 году была принята новая Конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Госсовета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая Конституция Кубы, которая вводит должности президента и премьер-министра. В октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрала на должность президента страны Мигеля Диаса-Канеля.