Сын убил мать: трагедия азербайджанской семьи в Турции

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в минувшую пятницу. Между проживающими в отдаленном квартале Яшйер поселка Эдермит 45-летней Василей Яшар и ее сыном произошла ссора. Чуть позже сын попросил своих близких помочь ему, сказав, что состояние его матери ухудшилось.

В турецкой провинции Балыкесир в поселке Эдермит своим сыном была убита уроженка Азербайджана.

С помощью соседей и родственников упавшую перед баней без сознания женщину вынесли во двор и вызвали скорую помощь. Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть женщины, об инциденте проинформировали жандармерию.

После медицинской экспертизы Василя Яшар была похоронена на местном кладбище.

Противоречивые показания сына погибшей вызвали подозрения у полиции, в результате мужчина был задержан и решением суд арестован.

Мать покойной, гражданка Азербайджана Гюльханым Казма, обвинила внука в смерти дочери: «Мою дочь убили. Ее убийца ее же сын. Распространите это везде, чтобы знали. Они часто ругались. Пусть он понесет наказание, которое заслуживает».