Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, которая положена ему после окончания его срока пребывания на посту главы государства. Данную информацию предоставил газете Le Parisien один из советников главы правительства.

Отмечается, что Макрон отказался от выплат после завершения первого срока на посту президента Франции, а также от суммы, которая выплачивается лидеру страны после переизбрания на второй срок. Более того, французский политик принял решение отказаться от пожизненного поста в Конституционном совете, положенного ему по закону.

Источник утверждает, что такой шаг Эммануэля Макрона связан с его желанием "действовать в соответствии с ситуацией в стране".

Пенсия бывшим президентам Франции учреждена законом от 1955 года и в настоящее время составляет €6220 в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного достояния. Зарплата члена Конституционного совета равна €13 500 в месяц.