«Азеришыг» готово к муниципальным выборам

ОАО «Азеришыг» обеспечит стабильным и качественным электричеством все избирательные участки во время муниципальных выборов 23 декабря в Азербайджане. Об этом сказал руководитель пресс-службы ведомства Танрыверди Мустафаев.

По его словам, уже приняты все технические меры, выделены дополнительные машинные механизмы и оборудование.

На соответствующих подстанциях и трансформаторных станциях установлена круглосуточная система дежурства. Запланированные на день выборов работы по реконструкции, ремонту и переоснащению также будут временно остановлены.