«Азеришыг» готово к муниципальным выборам
ОАО «Азеришыг» обеспечит стабильным и качественным электричеством все избирательные участки во время муниципальных выборов 23 декабря в Азербайджане. Об этом сказал руководитель пресс-службы ведомства Танрыверди Мустафаев.
По его словам, уже приняты все технические меры, выделены дополнительные машинные механизмы и оборудование.
На соответствующих подстанциях и трансформаторных станциях установлена круглосуточная система дежурства. Запланированные на день выборов работы по реконструкции, ремонту и переоснащению также будут временно остановлены.