Назван лидер президентских выборов в Афганистане

По предварительным результатам, Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Нустрани также отметила, что в голосовании приняли участие 1,9 млн избирателей, передает ТАСС.

Ранее избирательная комиссия Афганистана трижды откладывала объявление результатов президентских выборов. В последний раз решение об очередном переносе сроков, запланированных на 14 ноября, было принято в связи с «напряженностью, препятствующей процессу пересчета голосов на 8 тысячах избирательных участках», передает РИА Новости.

Президентские выборы в Афганистане проходили при усиленных мерах безопасности на фоне заявления группировки «Талибан» о намерении его сорвать. Не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов.