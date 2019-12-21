Акжаркын Турлыбай, специально для haqqin.az 12:29

Внешнеполитически 2019 год для Киргизии закончился знаковым событием: визитом президента Сооронбая Жээнбекова в страны Персидского залива – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Саудовская Аравия (КСА). Глава государства поехал за инвестициями. Но может получиться так, что вместе с инвестициями в Киргизию придут идеи ваххабизма.

Визиту киргизского президента можно было бы не придавать особого значения, если бы не было известно о давних и тесных связях Жээнбекова и его родового клана со странами Персидского залива, включая КСА, через бизнес. При этом связь какая-то односторонняя – ни КСА, ни другие страны Персидского залива экономическими проектами в Киргизии не интересуются. Они совершенно безразличны к тому, что предлагает Бишкек - разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе золота. В этой сфере активны Китай и Канада. Не заинтересовали шейхов Залива ни транспортно-коммуникационная сфера, ни налаживание какого-либо производства. Единственное, о чем известно, они проявляют активность в «идеологии» - строительство мечетей, финансирование образовательных программ исламской направленности, школ, вузов. Родственники президента уходят в Залив Старший брат президента Сооронбая Жээнбекова - Жусупбек Шарипов с 2007 по 2107 год работал послом Киргизии в Саудовской Аравии и Кувейте, а также по совместительству в Египте и Катаре. Таких полномочий не было ни у одного киргизского дипломата. После победы на президентских выборах Сооронбай Жээнбеков отправил брата послом в Украину, а в Саудовскую Аравию вместо него направил родственника - Абдилатифа Жумабаева, который также совместил новую должность в КСА с аналогичной в Египте и ЮАР. Одна из обязанностей послов - изыскание инвестиций. Жусупбек Шарипов активно работал в этом направлении. Он неоднократно привозил в Бишкек делегации из Катара, КСА, которые предлагали главе государства, а на тот момент у власти был Алмазбек Атамбаев, баснословные суммы для продвижения исламского образования. Поговаривают, что однажды Атамбаев отказался от 3 млн долларов - для него предложения, касавшиеся идеологии, были неприемлемы.

Тем не менее, в 2005 году в Киргизии был открыт Кувейтский университет, а на саудовские деньги построены сотни мечетей. Большое финансовое вливание получил Исламский университет Киргизии. Завершает картину идеологической экспансии обучение сотен молодых киргизов в духовных центрах Медины и Каира. Другой брат президента - экс-спикер парламента Киргизии Асылбек Жээнбеков – являлся открытым лоббистом религиозного течения «Таблиги Джамаат» и сторонником сближения с Саудовской Аравией. Именно ему приписывают организацию в здании Жогорку Кенеша (парламента) комнаты для намаза, благодаря чему политики демонстративно прекращали работу и уходили на молитву. В бытность Асылбека Жээнбекова спикером парламента был принят закон «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней». В «некоторых» оказались 44 страны мира, которым Жогорку Кенеш под предлогом привлечения иностранных туристов для пополнения бюджета предоставил свободный въезд в страну. Естественно, среди безвизовых стран почетные места получили Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. И это при том, что руководство Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии выступало против введения безвизового режима из-за угрозы терактов и проникновения религиозных экстремистов на территорию республики. Примечательно, что туристские организации предлагали сделать безвизовый режим лишь для стран-участниц ОСЭР (Организация экономического сотрудничества и развития), уровень дохода которых не ниже 33 тыс. долларов на душу населения. Однако в последнюю версию документа оказались включенными и такие арабские страны, где уровень дохода в четыре раза ниже. В поисках денег Бишкек обратил свой взор на страны Персидского залива в условиях приостановления фактического финансирования своих нужд Москвой и Пекином. В рамках визита в ОАЭ Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями крупных компаний и деловых кругов ОАЭ и предложил им проекты по строительству малых и средних ГЭС, а также пообещал большие возможности в сфере туризма. Судя по всему, богатым арабским туристам создадут условия для охоты на редких птиц и животных. Других отдыхающих на Иссык-Куле или покоряющих горы Тянь-Шаня замечено не было. Прошли переговоры и в Саудовской Аравии. Сооронбай Жээнбеков на встрече с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром предложил разработать документ стратегического партнерства между банком и республикой. Киргизская сторона, видимо, рассчитывает на экономические преференции со стороны богатых нефтедолларами арабских стран. Но из подписанных шести соглашений в Эр-Рияде только одно в сфере экономики - реконструкция Иссык-Кульской кольцевой дороги. Киргизия со своей стороны предложила увеличить объем экспорта экологически чистой баранины. Впрочем, это лукавство - республика более половины мясной продукции импортирует из Китая. Отозвались ли арабские деловые круги на призыв Жээнбекова инвестировать в Киргизию, пока не известно. Зато сообщается, что они готовы профинансировать строительство Исламской академии в Бишкеке. Киргизская сторона уже подготовила 1,5 га земли рядом с городом Токмак, что в 60 км от киргизской столицы. По словам заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова, «основной целью Исламской академии является предоставление высшего образования, подготовка и переподготовка кадров для государственных и негосударственных учреждений и религиозных организаций, а также повышение их квалификации».