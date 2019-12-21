Трамп: Демократы хотят установить социализм в США

Процедура импичмента, за которую проголосовала Палата представителей, где большинство составляют демократы, не имеет под собой оснований, заявил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением перед ультраконсервативным студенческим объединением в городе Уэст-Палм-Бич, передает Дойче велле.

По словам Трампа, Демократическая партия пытается «уничтожить Конституцию США, разрушить историю и стереть границы нации».

«Вместе мы восстанем против социалистов, мы защитим нашу нацию, самую великолепную и чудесную республику в истории мира. Америка никогда не будет социалистической страной», — заявил американский президент.

Трамп рассчитывает, что ему удастся сохранить пост президента, поскольку в Сенате его поддержит республиканское большинство. В свою очередь, глава Белого дома также надеется на то, что победа в Сенате усилит его позиции в преддверии президентских выборов 2020 года.