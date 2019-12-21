Поджечь флаг США – свобода слова, поджечь флаг геев – 16 лет тюрьмы скандал на всю Америку, наши подробности
Казалось бы, Америка полостью сфокусировалась на борьбе демократов в Конгрессе против президента Трампа и ничто больше ее не интересует. Ан нет! Есть сюжеты, которые вызывают интерес и даже возбуждение общества в этой стране.
Один из них - суровый судебный приговор жителю города Эймс, что в штате Йова, 30-летнему Адольфо Мартинесу. В июне этого года он похитил висевший у входа в местную Объединенную церковь Христа флаг местного сообщества ЛНБТ, принес его к стрип-клубу "Опасные кривые", достал из кармана зажигалку и сжег флаг. На следствии Мартинес признался, что им руководило неприятие представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Я просто взял и поджег всю их (геев и лесбиянок) гордость", - заявил борец за традиционные ценности.
И вот только что местный суд объявил приговор. Мартинес получил 16 лет тюремного заключения. Суд обвинил его преступлении, "совершенном на почте ненависти" (hate crime) и "безответственном использовании зажигательных средств" (газовой зажигалки стоимостью 1 доллар). Пастор Объединенной церкви Христа Эйлин Джебби, которая сама является членом ЛГБТ выступала на суде на стороне обвинения и полностью согласилась с приговором: Мартинесом руководила ненависть.
Почему этот приговор в суде небольшого городка в штате Айова привлек внимание американцев? Причин две. Первая - неоправданно жесткий приговор, который обычно получают в Америке лишь убийцы. До этого ни один человек не был осужден по статье "преступление, совершенное на почве ненависти" в этом штате за всю его историю.
А на второй причине следует остановиться поподробнее. "Кто-нибудь в Америке был отправлен за решетку за то, что он поджег звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов? - спрашивает один из пользователей социальной сети в Эймсе. - Ни один!"
"Он должен был сжечь флаг Америки, - в унисон первому пишет в своем твитте другой пользователь. - Тогда бы его похвалили и, возможно, даже наградили какой-либо статуэткой".
"Сжечь флаг ЛГБТ - это "преступление на почве ненависти". Сжечь национальный флаг США - это проявление "свободы слова"! - негодует третий.
И таких отзывов- тысячи.
В свое время я изучал этот вопрос, опрашивал десятки юристов. Действительно, в американском законодательстве нет статьи, которая карает за осквернение национального флага. Не хотел был опускаться до таких подробностей, но во время многих манифестаций в США флаги не только поджигались, на них прилюдно испражнялись. Но никто - ни один человек в стране не понес за это наказания. Пресловутую свободу слова, под которую попадают все эти неблаговидные действия дает первая в списке поправка к Конституции, в так называемом Билле о правах, который были принят в 1791 году и с тех пор не претерпел никаких изменений.
Резонный вопрос: а почему тогда поступок Адольфо Мартинеса нельзя причислить к проявлениям "свободы слова, религий" и прочего? Ведь тем, кто поджигает звездно-полосатый, также не руководит любовь к отчизне.
Не так давно в Америке вышел фильм Vice, рассказывающий о вице-президенте Дике Чейни. Он формально был вторым человеком в администрации Джорджа Буша-младшего, но как утверждают американские историки, в США не было более могущественного "вице", чем Чейни.
Но у него была одна "ахиллесова пята"- его дочь Мэри была открытой лесбинкой и это не позволило ему бороться за высший пост в стране - в выборе между семьей и политикой в эпоху Буша, придерживавшегося консервативных ценностей, Чейни избрал семью.
Как же изменилась Америка за эти двадцать лет! Сейчас быть представителем нетрадиционной сексуальной ориентации пользуются всеобщим почетом и уважением. Одна из карикатур в крупнейшей газете США: политик признается своему коллеге и ближайшему другу: "Только тебе могу доверить свой страшный секрет: я сторонник традиционного брака между мужчиной и женщиной, но никому не говори об этом!"