Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 13:42

Казалось бы, Америка полостью сфокусировалась на борьбе демократов в Конгрессе против президента Трампа и ничто больше ее не интересует. Ан нет! Есть сюжеты, которые вызывают интерес и даже возбуждение общества в этой стране. Один из них - суровый судебный приговор жителю города Эймс, что в штате Йова, 30-летнему Адольфо Мартинесу. В июне этого года он похитил висевший у входа в местную Объединенную церковь Христа флаг местного сообщества ЛНБТ, принес его к стрип-клубу "Опасные кривые", достал из кармана зажигалку и сжег флаг. На следствии Мартинес признался, что им руководило неприятие представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Я просто взял и поджег всю их (геев и лесбиянок) гордость", - заявил борец за традиционные ценности.

И вот только что местный суд объявил приговор. Мартинес получил 16 лет тюремного заключения. Суд обвинил его преступлении, "совершенном на почте ненависти" (hate crime) и "безответственном использовании зажигательных средств" (газовой зажигалки стоимостью 1 доллар). Пастор Объединенной церкви Христа Эйлин Джебби, которая сама является членом ЛГБТ выступала на суде на стороне обвинения и полностью согласилась с приговором: Мартинесом руководила ненависть. Почему этот приговор в суде небольшого городка в штате Айова привлек внимание американцев? Причин две. Первая - неоправданно жесткий приговор, который обычно получают в Америке лишь убийцы. До этого ни один человек не был осужден по статье "преступление, совершенное на почве ненависти" в этом штате за всю его историю. А на второй причине следует остановиться поподробнее. "Кто-нибудь в Америке был отправлен за решетку за то, что он поджег звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов? - спрашивает один из пользователей социальной сети в Эймсе. - Ни один!" "Он должен был сжечь флаг Америки, - в унисон первому пишет в своем твитте другой пользователь. - Тогда бы его похвалили и, возможно, даже наградили какой-либо статуэткой". "Сжечь флаг ЛГБТ - это "преступление на почве ненависти". Сжечь национальный флаг США - это проявление "свободы слова"! - негодует третий. И таких отзывов- тысячи.