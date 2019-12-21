Военные Хафтара задержали гражданское судно с турецким экипажем

ВМС так называемой Ливийской национальной армии маршала Хафтара задержали гражданское судно, экипаж которого состоит из граждан Турции, сообщает Bloomberg.

Катер ливийских ВМС задержал судно в территориальных водах Ливии и препроводил его в порт Рас аль-Хиляль для проверки. Сообщений о том, какой груз перевозило судно, не поступало.

Наблюдатели отмечают, что задержание судна последовало вслед за заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности оказать военную поддержку признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Накануне турецкий парламент одобрил ранее подписанное с ПНС соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности.