Эрдоган рассказал о масштабном проекте в истории Турции

Вскоре в Турции начнется реализация самого масштабного инфраструктурного проекта в истории страны – строительство канала Стамбул. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

"В ближайшие недели в Турции будет объявлен тендер и начнется реализация проекта строительства канала Стамбул", – сказал Эрдоган, отметив, что Турция твердо идет по своему пути и "полна решимости довести свой экспорт до 500 млрд долларов".

По словам Эрдогана, с ростом экономики в третьем квартале на 0,9% страна вступила в период экономического подъема: "Все указывает на то, что восстановление экономики продолжается быстрыми темпами".

Отметим, что Турция намерена создать альтернативу проливу Босфор – искусственный канал Стамбул, который соединит Мраморное и Черное моря. Протяженность водной артерии составит 43 км. По обеим сторонам канала будут построены два новых города.