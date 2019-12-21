На следующий день, по указанию того же Араза, Тарланов должен был отвезти наркотики в Баку и передать их некому покупателю возле маркета Azər City на трассе Баку – Сумгаит. Там он и был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана.

Согласно материалам дела, Русиф Тарланов вступил в преступный сговор с неизвестным следствию гражданином Ирана, называвшим себя Аразом. По поручению иранца Тарланов в октябре прошлого года достал из тайника возле села Арус один килограмм героина, привез его в свое родное село Коряди и спрятал в гараже.

В ходе следствия выяснилось, что у Русифа Тарланова уже есть судимость – в 2016 году его задержали за реализацию сигарет без акцизных марок и осудили на два года условно.

На первичном допросе обвиняемый прежде всего заявил, что сам он наркотиков не употребляет, а потом рассказал, что работает мясником и часто ездит в Иран по своим торговым делам. В иранском Билясуваре он случайно познакомился, а в дальнейшем и подружился с Аразом. Как-то Русиф пожаловался новоиспеченному другу на материальные трудности, и тот предложил оказать ему небольшую услугу, за которую обещал щедро заплатить. Русиф согласился, и друзья обменялись телефонами.

«На мой вопрос, в чем заключается услуга, Араз признался, что через своих знакомых отправит в Азербайджан героин, который за вознаграждение я должен буду потом доставить клиентам. За каждый килограмм мне обещали заплатить 1,5 тысячи манатов. В надежде на неплохой заработок, я и согласился», - заявил Р.Тарланов.

Согласно договоренности, Араз должен был сообщить Русифу о начале их совместного «бизнеса». Однако почти сразу по возращении в Азербайджан Русиф Тарланов был арестован за торговлю сигаретами без акцизных марок и некоторое время не мог выходить на связь со своим иранским приятелем. Наконец в октябре прошлого года Араз через Whatsapp смог связаться с Русифом и сообщил ему, что груз героина спрятан под щитом на въезде в село Арус.

Русиф забрал килограмм героина из тайника и отправился с ним в Баку на встречу с клиентом.

«Я спросил у Араза, кому нужно передать героин, однако он никого называть не стал, а объяснил, что около маркета Azər City ко мне подъедет автомобиль с номером, оканчивающимся цифрами 142. Находящимся в автомобиле людям я и должен был отдать героин, а они дать мне 1,5 тысячи манатов», - сказал обвиняемый на первичном допросе.

Однако планы преступников были нарушены: пока Тарланов в ожидании клиентов стоял на обочине, к нему подошли несколько человек, представились сотрудниками полиции и при понятых изъяли у него наркотики.

Тем не менее на суде Русиф Тарланов отказался признавать себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Обвиняемый заявил, что считал себя обязанным Аразу, так как он многое сделал для него, а потому и согласился передать «посылку» иранца. И вообще Тарланов уверял, что Араз прислал ему из Ирана не героин, а лекарства, а про наркотики его заставили сказать следователи.

«Должен был передать лекарства знакомому Араза, который приехал на машине с номерами 142. Я так и сделал. А когда меня привезли в отделение, сотрудники полиции заявили, что в пакете был героин, а не лекарства», - твердил обвиняемый.

Суд в эти объяснения не поверил и приговорил Русифа Тарланова к 10 с половиной годам лишения свободы.