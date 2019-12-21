По-видимому, некоторые чиновники недостаточно серьезно отнеслись к предупреждению Ильхама Алиева, прозвучавшему на встрече с новоназначенными главами Хачмазского и Евлахского районов в конце октября этого года, полагает Газанфароглу. А ведь во время беседы с ними президент отметил, что некоторые главы исполнительных властей направляют в центральные органы ложную информацию.

«Их фальшивые рапорты рассчитаны на то, чтобы скрыть недостатки в своей работе и выставить себя в выгодном свете. Между тем глава государства призвал к беспощадной борьбе с коррупцией и взяточничеством и строго предупредил, что все противозаконные явления должны быть искоренены. «Я лично отдаю вам это распоряжение. Если я услышу, узнаю, что вы идете не в ту сторону, вы будете сурово наказаны. Знайте это с самого начала, и пусть все представители и руководители местных исполнительных властей услышат меня. В Азербайджане должна вестись беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством. Эта рана может замедлить наше развитие и подорвать наши планы на будущее. Правда, эта проблема имеет место в каждой стране. Главное - это то, как руководство реагирует на нее. Прозрачность и честность должны стать образом жизни каждого госчиновника в Азербайджане»,- сказал, обращаясь к чиновникам, глава государства. Однако некоторые не пожелали его услышать. Пусть теперь пеняют на себя.

Арест действующего главы Исполнительной власти показывает, что президент ведет принципиальную политическую линию и никаких исключений быть не может. Теперь всем другим чиновникам следует сделать выводы и добросовестно выполнять свою работу. Человек, назначенный президентом на государственную должность, просто обязан всей своей деятельностью оправдать высокое доверие, иначе с ним произойдет то, что случилось с главой Акстафы», — убежден депутат.