Российские подводные лодки испытывают крылатые ракеты, кроме того, российский флот проводит интенсивные маневры у побережья Сирии. В ответ на возросшую активность российского ВМФ у сирийского побережья США направили в регион свой ударный авианосец «Гарри Трумэн».

В Средиземном море, у побережья Сирии сложилась критическая ситуация между ВМФ России и США. В последние дни российские военные корабли усилили активность в регионе, сообщает haqqin.az.

Корреспондент NBC TV Билл Нили заявил в интервью с палубы авианосца: «Россия вернулась в Средиземное море с новой силой, но этот авианосец и его авиагруппировка ясно дают понять: «Мы следим за вами. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

В репортаже говорится, что миссия авианосца заключается в обуздании растущей активности России в регионе. Адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке, заявил NBC с палубы авианосца: «Плохое поведение наказуемо, у этого свои риски. И мы не потерпим таких действий».

Американские патрульные самолеты регулярно пролетают над авианосцем. Журналист отмечает, что в первую очередь они ищут хорошо вооруженные и все более умело скрывающиеся российские подводные лодки. В последних сообщениях говорится, что Россия продолжает укреплять свою группировку у сирийского побережья. В настоящее время фрегат российского флота «Адмирал Эссен», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», направляется в сторону Сирии. Вчера вечером корабль прошел пролив Босфор и направился на восток Средиземного моря. Фрегат оснащен мощными средствами радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь, йеменские повстанцы попытались подорвать американский авианосец «Гарри Трумэн" в Баб-эль-Мандебском проливе. Информация о попытках йеменских повстанцев осуществить уничтожение американского авианосца «Гарри Трумэн» в водах Баб-эль-Мандебского пролива получила первое подтверждение. Как сообщает al-Arabia, подтверждая сказанное соответствующей видеозаписью, йеменские повстанцы осуществили установку в водах Баб-эль-Мандебского пролива несколько подводных мин, на которых и должен был подорваться авианосец «Гарри Трумэн» или же корабли, входящие в состав авианосной ударной группы.