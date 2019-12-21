Синоптики рассказали о погоде на понедельник
В понедельник, 23 декабря, в Азербайджане сохранится умеренная погода, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, морось, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным. Температура воздуха ночью составит 6-8, днем от 11 до 13 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем 60-70%.
В регионах осадков также не ожидается, однако ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман, в восточных районах - морось, ветер западный. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 10-15 градусов выше нуля, в горах ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем столбик термометра покажет 7-12 градусов выше нуля.