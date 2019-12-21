Анкара: Санкции США не смогут повлиять на Турцию

"США вводят санкции против стран, с которыми испытывают трудности и не могут наладить желаемые отношения. Около полутора лет назад, когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако, чем они чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию, в том числе с экономической точки зрения", - подчеркнул он.

Шентоп выразил уверенность, что американские санкции не смогут сказаться на оборонном потенциале Турции: "Мы и ранее сталкивались с негласными санкциями. Турция с самого начала входит в число участников проекта самолетов пятого поколения F-35, но американцы не хотели отдавать нам самолеты, за которые Турция заплатила. Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи ЗРК Patriot. Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику, и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на ее планы".

Президент США Дональд Трамп подписал 21 декабря военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который запрещает передачу Анкаре истребителей пятого поколения F-35. В нем также говоорится, что приобретение Турцией у РФ С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", а это предусматривает введение президентом санкций.