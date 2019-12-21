Самый высокооплачиваемый писатель мира в центре «трансфобного» скандала

Майя Форстейтер, бывшая сотрудница Центра глобального развития, ранее была уволена со своей работы за публикацию в сети негативных высказываний в адрес трансгендеров.

Британская писательница Джоан Роулинг, возглавившая рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes ($92 млн), поддержала представительницу так называемого ТЭРФ (Транс-Эксклюзивного радикального феминизма) Майю Форстейтер в ее конфликте с трансгендерами. Об этом Роулинг заявила в Twitter.

«Одевайся как хочешь. Называй себя как хочешь. Спи со взрослыми, кто выразил согласие. Живи лучшей жизнью в мире и безопасности. Но увольнять женщин с их работы за то, что они заявляют, что пол — это реальность?» — заявила Роулинг.

Ранее Форстейтер написала в сети, в частности, что «мужчины не могут превращаться в женщин». В результате судебных разбирательств суд пришел к выводу, что высказывания Форстейтер о трансгендерах «несовместимы с человеческим достоинством и основными правами других».

Мнения жителей Соединенного Королевства по этому поводу разделились: одни критикуют создательницу Гарри Поттера за «трансфобию», другие хвалят за феминистическую позицию. Кампания за права человека (Creative Commons) – одна из крупнейших ЛГБТ-организаций США, обрушилась на Роулинг с жесткой критикой: «Трансгендерные женщины – это трансгендерные женщины. Трансгендерные мужчины – это трансгендерные мужчины. Небинарные люди – это небинарные люди».