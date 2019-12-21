Ирак снова бурлит: протестующие требуют нового премьера

На юге Ирака в воскресенье тысячи демонстрантов заблокировали дороги и общественные здания, требуя смены власти. Протестующие считают нынешний режим коррумпированным и неэффективным, сообщает Agence France-Presse.

Согласно информации, сегодня истекает срок для назначения нового премьер-министра вместо Аделя Абделя Махди, который ушел в отставку в ноябре, но продолжает исполнять обязанности главы правительства. Дату утверждения нового премьера уже дважды переносил президент Бархам Салех, передает Дойче велле.

По мнению экспертов, Иран, оказывающий влияние на иракскую политику, настаивает на назначении Кусея ас-Сухайля, министра образования. Однако протестующие отвергают его кандидатуру, как и любого другого представителя политического истеблишмента, возникшего в стране после свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Антиправительственные демонстрации в Ираке продолжаются с начала октября. В результате акций протеста погибли около 460 человек, 25 тысяч ранены.