Узбекские поезда пойдут в Азербайджан и Грузию

К весне 2020 года "Узбекские железные дороги" (УзЖД) запустят транзитные поезда в Азербайджан и Грузию, заявили в компании.

"В Ташкенте прошла встреча руководителей железных дорог Азербайджана, Грузии, Киргизии, Туркмении и Узбекистана по развитию международного мультимодального маршрута между этими пятью странами", - говорится в сообщении УзЖД, передает Sputnik Узбекистан.

Установлены единые транзитные тарифные ставки и условия перевозки грузов по маршруту, обсуждена логистическая инфраструктура. Стороны договорились и о создании координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц под председательством Министерства транспорта Узбекистана, пишет "Вестник Кавказа"

Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение первого квартала 2020 года.