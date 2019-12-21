Горбачев рассказал об улучшении здоровья: «Не падаю духом»

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачева улучшается. В интервью Интерфаксу он отметил, что «болезнь отступает», и он «идет на поправку».

«И хотя, конечно, общее состояние желает быть лучшим, но я не падаю духом, продолжаю работать», - сказал Горбачев, подчеркнув, что в уходящем году ему удалось сделать много. Его многочисленные интервью размещены в мировой прессе, в основном они касались вопросов ядерного разоружения.

«В этом году также вышла моя книга», - сказал Горбачев, добавив, что называет ее «раздумьями о судьбах мира».

19 декабря сообщалось, что Горбачев попал в больницу с воспалением легких.