Американский беспилотник ликвидировал в Сирии лидера джихадистов

Сегодня утром на северо-западе Сирии был ликвидирован командир одной из связанных с "Аль-Каидой" группировок, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на арабскую редакцию телеканала Sky News.

Он был убит ракетой, выпущенной с американского беспилотного летательного аппарата.

Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором в то время находился главарь организации "Хурас ад-Дин" ("Стражи религии"). Подробности операции не приводятся. Официальных комментариев командования международной коалиции по данному поводу пока нет, отмечает ТАСС.