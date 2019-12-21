Гюльнар Алиева, собкорр 16:14

Скандально известный стройбарон Исфандияр Ахундов, которого в стране больше знают как Исфандияра Шарурского, пытается захватить квартиру бывшего преподавателя Бакинского государственного университета, доцента Рены Гурашлы. О своих проблемах женщина рассказала корреспонденту haqqin.az. Как говорит Р.Гурашлы, из-за квартиры, которую десять лет назад она купила у ООО Vedi-E - подрядчика ЖСК «Шарур», она потеряла здоровье и годы жизни. Бывший педагог полностью расплатилась за свое жилье, но спокойно жить там ей не дают. Да и заселиться в законно купленную квартиру она смогла лишь через девять лет.

Документы на покупку этой двухкомнатной квартиры в новостройке в жилом массиве Ени Ясамал в 2008 году ей оформлял председатель ООО Vedi-E Гошун Рахманов. Гурашлы заплатила за нее 62 тысячи 100 манатов. Заказчиком строительства дома было ООО Safari-N, которое возглавлял брат Исфандияра Шарурского Имран Ахундов. Как приобретатель жилья Гурашлы получила справку о стоимости квартиры, и стороны подписали договор о купле-продаже квартиры. В предоставленных ей документах было отмечено, что они «соответствует оригиналу», и Имран Ахундов своей подписью утвердил эту запись. Однако через четыре года на Гурашлы был подан судебный иск. Истец утверждал, что квартира принадлежит ему. И с 2012 года женщину затаскали по судам, объявив, что имеющиеся у нее документы на эту квартиру недействительны и жилье у нее надо отобрать. «Купленная мной квартира находится в доме, который построило одно из ООО, созданных Исфандияром Шарурским для своих схем. Люди, которые приобретают жилье в зданиях, построенных этими ООО, становятся жертвами Исфандияра Шарурского. По указанию стройбарона его подручные обращаются в суд с исками на них, и квартиры отбирают, разоряя и ломая жизнь добросовестных покупателей. Со мной происходит то же самое. С 2012 года меня десятки раз вызывали в различные суды. Чтобы защититься, мне самой пришлось обратиться в МВД, которое передало мою жалобу в Главное управление по борьбе с коррупцией. За долгие годы судебных тяжб было доказано, что квартира была мне продана в законном порядке, а экспертиза установила, что все документы у меня подлинные. Поэтому против директора ООО Vedi-E было возбуждено уголовное дело, и он был арестован. Однако Исфандияр Шарурский и его брат не отставляют меня в покое», - возмущается Рена Гурашлы.

Начиная с 2012 года последовательно Насиминский районный суд, Гражданская коллегия Верховного суда, Бакинский апелляционный суд, Ясамальский районный суд выносили решения и судебные определения в пользу Гурашлы. Но братья Ахундовы на все эти постановления не реагировали. Наконец в 2017 году Рена Гурашлы побывала на приеме у Мехрибан Алиевой, и только после этого смогла въехать в свою квартиру. «Заселялась я в сопровождении сотрудников полиции. В отместку ЖСК отключил у меня воду и свет. Больше года освещением мне служили только свечи, а воду мне давали соседи и приносили родственники. Даже работники ЖСК, зная, что я сижу без воды на 10-м этаже, приносили мне воду. А зимой я мерзла без отопления, много болела и в результате стала нетрудоспособной. Утешалась тем, что все суды выносили решение в мою пользу, и теперь все мои беды позади и квартира в любом случае моя. Однако против меня выдвинули еще один иск…», - рассказывает женщина. С требованием отменить решение Бакинского апелляционного суда в Гражданскую коллегию Верховного суда обратился некий Тофик Бабаев, имя которого с 2012 года не фигурировало ни в одном судебном деле. «Якобы эта квартира до меня была продана этому самому Тофику Бабаеву, хотя до того он не упоминался ни в одной из многочисленных судебных тяжб, а у меня не было с этим человеком никаких квартирных проблем. Да что там проблем – я никогда его не видела и никогда о нем не слышала. Если квартира, как он утверждает в своем исковом заявлении, принадлежит ему, то почему за 10 лет он ни разу не постучался ко мне в дверь и не потребовал вернуть квартиру? Как выяснилось, этот человек работает водителем КаМАЗа в компании Исфандияра Шарурского. Мне с ним встретиться пока не удалось, но соседи уверяют, что этот водитель понятия не имеет, что подавал на кого-то иск. Скорей всего, его обманом или за деньги уговорили подписать документы. Он и в суд не приходит, а на процессе от его имени выступает адвокат Исфандияра Шарурского - Шахбар Керимов. Этот Тофик Бабаев наверняка не сознает, что Шарурский вовлек его в свои протиправные действия», - уверена Гурашлы.

25 декабря в Верховном суде Азербайджана под председательством судьи Эльшаны Велиевой пройдет очередное заседание по ее делу. Однако женщина на этот раз будет без адвоката, потому что на то, чтобы еще раз нанять защитника у нее после всех судов уже не осталось средств. «Более 40 лет была преподавателем в вузе, сейчас на пенсии. А вот на заключение договора с адвокатом денег нет. Свои права вынуждена защищать самостоятельно. Надеюсь, что и этот суд рассмотрит дело объективно и вынесет справедливое решение», - все же верит Рена Гурашлы.