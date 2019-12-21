Лавров об откровенном разговоре с Трампом
Состоявшаяся в Вашингтоне встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом не была сугубо протокольной, состоялся откровенный прямой разговор. Об этом российский министр сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, сообщает ТАСС.
По его словам, в традициях отношений РФ и США всегда, когда глава внешнеполитического ведомства посещает столицу партнера, он имеет аудиенцию у главы государства.
"Встреча с Дональдом Трампом не была пустой, не была сугубо протокольной, - подчеркнул глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос. - Она была содержательной, мы обсудили, наверное, с десяток сущностных вопросов, включая двусторонние отношения, проблемы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и различные региональные конфликты, будь то Ближний Восток, Украина, Корейский полуостров. По всем этим вопросам был предельно прямой разговор, никаких попыток срезать острые углы".
Кроме того, российский министр признал, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются серьезные расхождения по некоторым вопросам, включая иранскую ядерную программу: "Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это... Сигнал, который он послал своему истеблишменту, сотрудникам Белого дома, Госдепартамента, очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать..."