Лавров об откровенном разговоре с Трампом

Состоявшаяся в Вашингтоне встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом не была сугубо протокольной, состоялся откровенный прямой разговор. Об этом российский министр сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, сообщает ТАСС.

По его словам, в традициях отношений РФ и США всегда, когда глава внешнеполитического ведомства посещает столицу партнера, он имеет аудиенцию у главы государства.